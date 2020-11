Du costume de serveuse à celui de ramoneur

« Je ne pouvais pas rester à rien faire, sans savoir si on sera aidé, et regarder les factures tomber. J’ai fait un emprunt pendant le premier confinement. Il n'est pas encore remboursé... Quand on a rouvert, on pensait qu’on avait sorti la tête de l’eau... Et puis il y a eu l’annonce de fermeture en octobre, c’était l’assommoir... » Pour sauver son établissement, Caroline Quiquerez lançait début novembre l’action « Sauve ton bar, bois ton pinard » et proposait de la vente de bouteilles à emporter. « J’avais des stocks de vin et je devais trouver des liquidités pour payer mes charges fixes… ça a bien fonctionné mais j’étais consciente que ça ne pouvait pas durer longtemps, on ne peut pas solliciter les gens tout le temps. Ce n’est pas à eux de sauver le bar, ce n’est pas leur rôle », dit-elle, prenant ce rôle de sauveuse à cœur. /cka