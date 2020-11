Des binômes pour s’intégrer

S’intégrer n’est pas toujours chose facile pour les migrants qui arrivent en Suisse. Depuis deux ans, Be-Hôme organise des binômes dans le canton de Neuchâtel pour leur permettre d’entrer en contact plus facilement avec la population. Il s’agit de mettre en rapport des personnes établies dans le canton avec des personnes récemment arrivées en Suisse. En plus d’apprendre la langue, les nouveaux venus se familiarisent avec la culture de leur terre d’accueil et tissent des liens. Pour fêter ces deux ans d’activité, l’association Be-Hôme organise dimanche 22 novembre dès 17h30 un apéro Zoom ouvert à tous. Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’inscrire sur le site de l’association.