La p'tite vadrouille : Laurent Willenegger

Une rencontre exceptionnelle avec un peintre et son modèle. Le peintre, c'est le naturaliste-aquarelliste vaudois Laurent Willenegger; son modèle du jour, c'est le martin-pêcheur. Laurent Willenegger dessine les oiseaux depuis 1985 et a participé de nombreux projets de recherche de la Station ornithologique suisse. Ce passionné de nature qui a étudié la biologie peint dehors à toutes les saisons et par tous les temps.

C'est dans la réserve d'oiseaux de Champ-Pittet, au bord du lac à Yverdon, qu'il a donné rendez-vous à Armelle. Il avait déjà installé tout son matériel, télescope braqué sur une zone de roseaux un peu plus loin; le modèle du jour était déjà dans l'objectif lorsqu'elle l'a rejoint.