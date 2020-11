Usurpation d'identité chez les sapeurs-pompiers neuchâtelois

Un démarchage abusif a lieu depuis quelque temps dans le canton de Neuchâtel à propos d'annonces publicitaires. Les démarcheurs annoncent faussement agir en faveur d'un calendrier pour les sapeurs-pompiers. « Plusieurs demandes parviennent ces derniers temps auprès d'entreprises neuchâteloises concernant la réalisation de calendrier 2021, via la souscription d'annonces publicitaires », ont indiqué lundi la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention. Les deux entités ont précisé « qu'aucun projet de ce type n'est actuellement en cours dans le canton ». « Tout éditeur qui se réclame officiellement représentant des sapeurs-pompiers pour effectuer des démarches en vue de l'acquisition d'annonces, le fait de façon abusive », peut-on lire dans le communiqué. /ATS-lfe-jha