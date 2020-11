Renouveau pour le Collège des Parcs

« À l’ombre des colonnades » : un nom poétique pour la reconstruction du bâtiment annexe du Collège des Parcs et de ses salles de gym. La Ville de Neuchâtel a dévoilé jeudi matin le lauréat du concours d’architecture. C’est le projet du bureau neuchâtelois Stoa architectes qui a été retenu. Il sera chargé de la création de nouveaux espaces sportifs enterrés sous le préau ainsi que de la reconstruction du bâtiment annexe au nord du collège.

Les travaux sont devisés à 35 millions de francs. Ils dureront au moins deux ans et seront réalisés de manière synchronisée avec la rénovation du collège. Pendant ce temps, les écoliers seront accueillis au collège des Sablons pour les plus jeunes et à Beauregard pour les plus âgés.

Sur 122 projets provenant de Suisse et d’Europe, 8 ont été primés, dont l’agence lauréate. /sma