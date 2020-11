Matthieu Aubert à la tête de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle

Nouveau président pour la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle. Le Conseil d’Etat communique jeudi avoir nommé Matthieu Aubert à la tête de la CICM dès le 1er janvier 2021.

Cette commission consultative réunit les partenaires intéressés à l’intégration des étrangers, instaure un dialogue entre eux et permet aux migrants d’exprimer leurs besoins et préoccupations, tout en nourrissant le Conseil d’État de recommandations pour la mise en œuvre de la politique d’intégration. Ancien député au Grand Conseil, Matthieu Aubert a quitté la direction de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie fin 2019 pour codiriger le groupe de médias BNJ. A la présidence de la CICM, Matthieu Aubert succède à l’ancien conseiller d’Etat Roland Debély, auquel les autorités expriment leur profonde gratitude pour l’engagement qui a été le sien depuis 2013. /comm-aju