Initiative pour des multinationales responsables : le débat

La population suisse se prononcera le 29 novembre sur deux objets fédéraux, dont l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement ». Le texte demande aux entreprises suisses et leurs filiales qu’elles respectent les droits de l’homme et les normes environnementales également à l’étranger. Pour les multinationales qui ne respecteraient pas leurs obligations de diligence, une amende serait prévue.

Favorable à l’initiative, le député PLR au Grand Conseil neuchâtelois Marc-André Nardin sera opposé au vice-président des Jeunes Libéraux-Radicaux Suisse Nicolas Jutzet. Notre débat est à suivre en direct dès 7h30. /nmy