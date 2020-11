La droite fait front pour s’opposer à l’initiative « contre le financement du commerce de guerre »

Lancée par le GSSA et les jeunes Vert-e-s, l’initiative souhaite interdire le financement d’entreprises d’armement par les institutions de prévoyance, telles que la BNS, les caisses de pension ainsi que l’AVS. Elle prévoit également un devoir de diligence pour les assurances et les banques. Toutes les entreprises ne seraient pas concernées : seules celles qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaire n’auraient plus le droit de recevoir de financement de la part de ces acteurs. Retrouvez les principaux arguments des partisans et des opposants à l’initiative ici.