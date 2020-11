Marché du meuble stable dans le canton de Neuchâtel

Les marchands de meubles de la région traversent la pandémie en s’adaptant. Malgré la crise due au Covid-19, les commerçants n’ont pas vu leur chiffre fondre. Pour l’instant, les ventes restent stables et même pour certains, elles se diversifient. Si la pandémie n’a pas dopé les affaires à l’instar des marchands de vélo, le marché est lui resté régulier depuis mars avec certaines différences selon les commerces.







Une clientèle qui évolue



Du côté des meubles Leitenberg à La Chaux-de-Fonds, la clientèle a évolué en quelques mois avec des acheteurs plus jeunes, ce qui a poussé le magasin à changer ses habitudes et son assortiment. Selon le propriétaire Bertrand Leitenberg, alors que les 25-40 ans étaient déjà un peu plus nombreux à traverser les portes du magasin, ce processus s’est accéléré ces derniers mois. Pour expliquer ce changement, il estime que les gens n’ont pas envie de faire des kilomètres pour aller dans des supermarchés bondés et qu'ils souhaitent bénéficier d’un service de proximité. Côté chiffres, malgré deux mois de fermeture, la situation est sous contrôle.