Anniversaire contrarié au Passage

Les 20 heures du Passage. C’est ainsi que s’appelait la fête organisée en l’honneur du 20e anniversaire du Théâtre du Passage à Neuchâtel. En raison du coronavirus et des restrictions qu’il induit, la manifestation a dû être annulée.

Reste ce livre « Théâtre du Passage – Le jeu des possibles » écrit durant le semi-confinement du printemps par l’actuel directeur des lieux Robert Bouvier et la journaliste Dominique Bosshard. Sur plus de 250 pages, il revisite les deux dernières décennies au travers d’anecdotes, de témoignages, de photos et d’histoires.

Présentation de l’ouvrage avec Robert Bouvier :