Soutien cantonal pour le patrimoine

Le toit d’une villa construite par Le Corbusier et les façades de l’ancienne auberge de la Fleur-de-Lis au Locle, les fenêtres, volets et décors intérieurs d’une maison de maître de style Empire à Neuchâtel, le clocher de l’ancienne église Saint-Martin à Cressier et le papier peint panoramique de l’appartement Sandoz à La Chaux-de-Fonds, autant de témoins du passé qui bénéficier d’un soutien du Canton de Neuchâtel.

Le Conseil d’Etat a octroyé pour ces différents objets plusieurs subventions définitives pour un montant d’environ 55'000 francs. /comm-cwi