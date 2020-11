La collaboration entre hôpitaux publics et privés se concrétise

La collaboration entre hôpitaux publics et privés prend forme sur le terrain. A la suite d’une décision du Conseil d’Etat, le Réseau hospitalier neuchâtelois et Swiss Medical Network mettent leurs forces en commun pour lutter contre la progression des cas de coronavirus et des hospitalisations. Depuis lundi, le site de la Providence de SMN à Neuchâtel accueillera des patients atteints du Covid, dont l’état s’améliore et qui sont en fin d’hospitalisation au RHNe. L’objectif est d’étendre le nombre de lits à disposition.



La Providence pourra aussi accueillir des patients non Covid, mais qui resteront opérés par des chirurgiens du RHNe. Là aussi il s'agit de libérer des lits pour les patients qui ne sont pas touchés par la pandémie mais qui nécessitent une prise en charge aigüe.

Finalement, des médecins et infirmiers anesthésistes de la Providence apporteront du renfort aux équipes du RHNe. /comm-sbe