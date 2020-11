Restaurants, bars et milieux culturels fermés

Le Canton de Neuchâtel renforce son dispositif pour lutter contre le coronavirus. Le Conseil d’Etat a pris la décision lundi de fermer les établissements publics ainsi que les lieux culturels dès mercredi à 23h et au moins jusqu’au 22 novembre. Les cérémonies religieuses sont également interdites à l’exception des funérailles, qui pourront être suivies par 50 personnes au maximum avec un plan de protection.

Pour l’heure, les commerces, y compris ceux qui sont considérés comme non-essentiels, peuvent rester ouverts.

Les bars, les restaurants, les boîtes de nuit et les discothèques sont concernés par ces restrictions. En revanche, les hôtels restent épargnés. Sur le plan culturel, ce sont les musées, les salles de théâtre et de spectacle, les cinémas ou encore les galeries d’art qui sont voués à fermer temporairement.

Le Conseil d’Etat rappelle également que les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits aussi bien dans l’espace public que privé. Des exceptions sont toutefois prévues pour la garde d’enfants de moins de 12 ans, ainsi que pour les assemblées politiques notamment.

Le gouvernement appelle les citoyens à limiter autant que possible leurs contacts et à rester à domicile. L’objectif de ces mesures est d’infléchir la courbe des contaminations et des hospitalisations. Le Conseil d’Etat annoncera par ailleurs de nouvelles mesures cette semaine encore pour limiter les impacts sur l’économie. /comm-sbe