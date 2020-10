Des contes pour se faire peur

Elle nous propose de plonger dans un monde rempli de vouivres, sorcières et autres Loups-Garous. L’auteure et dialectologue neuchâteloise Aurélie Reusser-Elzingre publie un second livre de contes ce week-end. L’ouvrage est publié aux éditions Livreo Alphil et s’intitule « Vouivres, sorcières, grimoires et loups-garous : Contes et légendes du Jura ». Il recense des contes fantastiques qui ont été récoltés par Jules Surdez entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. C’est en patois jurassien que l’instituteur a retranscrit ces légendes qui se transmettaient alors oralement. Aurélie Reussler-Elzingre en a recensé plus de 800 pour sa thèse de docrorat. Un certain nombre de ces contes avait déjà fait l’objet d’un livre en 2017. Pour ce second ouvrage, Aurélie Reussler-Elzingre a sélectionné et traduit 20 histoires « effrayantes mais accessibles au grand public».





Traduire, sans trahir

Des histoires qui font peur, mais pas trop non plus, avec à la fin de chaque conte, un lexique pour expliquer certains mots inhabituels. « Je n'ai pas voulu traduire littéralement les contes, explique Aurélie Reusser-Elzingre. La syntaxe n'est pas toujours la même entre le patois jurassien et le français. Il faut essayer de traduire l'idée générale, mais si on traduit littéralement, cela devient illisible. Ce qui m'importait, c'était de garder certains termes régionaux. J'explique leur provenance et leur sens dans ce lexique justement. »