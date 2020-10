Serrières : fin de la consultation sur le projet Tivoli Sud

Une nouvelle étape de franchie pour Tivoli Sud. La phase de consultation de ce projet immobilier de 200 logements, sis à Serrières et devisé à environ 100 millions de francs, a pris fin en juin. Vendredi, sa synthèse a été dévoilée à la presse. « Il était important que la population, les partis politiques et les associations de quartier puissent s’exprimer pour façonner un cahier des charges en vue d’un concours », a affirmé Stefan Rudy, chef de projet chez Implenia. Sur les 80 questionnaires distribués, 17 ont été retournés au maître d'oeuvre.







Durabilité, mixité… et justice

La consultation a ceci d’important qu’elle permet aux habitants du quartier concerné de s’exprimer, de poser des questions et d’influencer le cahier des charges présenté aux architectes. Parmi, les thèmes et remarques récurrents, Stefan Rudy a évoqué la durabilité, notamment en termes d’énergie, ce qui confirme la tendance « verte et éco-compatible » auprès de la population. La mixité sociale et générationnelle fait également partie des principales préoccupations. Enfin, il n’échappe à personne qu’une revitalisation du quartier doit passer par l’implantation de plusieurs commerces et de lieux de rencontre.