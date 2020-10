Pénurie du personnel de soins: bourse à l'emploi rouverte

Pour faire face à la pénurie du personnel de soins, le canton de Neuchâtel relance la plateforme en ligne « bourse à l'emploi – santé », ouverte en mars. L'ensemble des personnes formées au domaine des soins, en activité ou non, est invité à se mobiliser.

« Cette bourse à l'emploi permet aux professionnels du domaine de la santé d'indiquer leurs disponibilités et d'offrir ainsi leurs compétences aux institutions concernées. À ces dernières ensuite de les mobiliser en fonction de leurs besoins », a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat dans un communiqué.

Pour permettre au système neuchâtelois d'absorber l'augmentation importante du nombre de patients et l'absentéisme de son personnel touché (directement et indirectement) par le virus, « il est nécessaire de mobiliser tous les professionnels de santé disponibles », peut-on lire dans le communiqué. Le Service de la santé publique a déjà envoyé un accès direct et individuel aux quelque 1300 professionnels inscrits sur la plateforme.

Cet appel s'adresse à tous les professionnels de la santé (physiothérapeutes, ostéopathes, etc.) et pas uniquement aux médecins ou infirmiers.