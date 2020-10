Annulation du festival 1000Jazz

Les amateurs de Jazz devront prendre leur mal en patience. La première édition du festival chaux-de-fonnier 1000Jazz n’aura pas lieu. Il aurait dû se tenir entre le 5 et le 7 novembre prochain dans quatre salles de la Métropole horlogère. La progression du coronavirus et les restrictions des manifestations publiques qui en découlent auront eu raison de l’évènement. Les organisateurs précisent qu’un remboursement est possible jusqu’au 30 novembre via une marche à suivre disponible sur leur site internet. L’association Vivre La Chaux-de-Fonds, à l’origine du festival, souhaite continuer leurs efforts afin de proposer ce rendez-vous culturel et musical dans les prochaines années. /comm-lfe