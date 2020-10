C’est l’heure du débriefing. Les élections communales neuchâteloises ont livré leur verdict. Les Verts et les Vert'libéraux sont les grands gagnants du scrutin avec des poussées dans presque toutes les communes et leur rentrée/retour dans les exécutifs des deux grandes villes du canton. Pour en parler, RTN reçoit les présidents des partis neuchâtelois dans une matinale spéciale, ce mardi matin entre 7h et 8h juste après le journal.

Suivez notre direct en vidéo ou en streaming audio. /jha