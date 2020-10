Val-de-Ruz : veste pour les deux sortants PLR

Les urnes ont rendu leur verdict à Val-de-Ruz. Les deux conseillers communaux sortants PLR prennent une veste. Anne-Christine Pellissier et Christian Hostettler ne sont non seulement pas réélus au Conseil général, mais en plus ils terminent derniers de leur liste, avec près de 600 suffrages de moins que la meilleure élue, Claudine Geiser.

À l’inverse, les deux autres conseillers communaux sortants, le socialiste François Cuche et le Vert Roby Tschopp, virent en tête de leur liste respective.

Au Conseil général, le PLR obtient 16 sièges (-2), le parti socialiste 9 (-1), les Verts 9 également (+2), l’UDC 4 (-1), le PDC conserve son siège alors que les Vert’libéraux font leur entrée au législatif avec deux élus. La droite traditionnelle (PLR et UDC) ne tient plus la majorité. /mwi-mne