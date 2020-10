Statu quo à l’exécutif loclois

Deux Brenassiers, Stéphane Reichen et Sarah Favre-Bulle, échouent aux 6 e et 7 e places.

Denis de la Reussille (POP) arrive en tête, suivi de Claude Dubois (PLR), Cédric Dupraz (POP), Jean-Paul Wettstein (PLR) et Miguel Perez (Verts).

Le plus gros changement est à noter du côté du Conseil général. Le PLR obtient 40% des suffrages, soit trois sièges de plus (17) et devient ainsi le premier parti de la Mère Commune. Coresponsable de la campagne du PLR, Anthony von Allmen revient sur cette poussée libérale-radicale dans la Mère commune :