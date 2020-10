Nouveau revers pour le PLR à Saint-Blaise

Le PLR sort en tête à Saint-Blaise mais perd des plumes. Alors que le parti comptait 21 élus sur 41 au Conseil général, il n’en compte plus que 17 sur 35 ce lundi soir. Le PS gagne un siège et passe à 12 élus. L’entente villageoise en perd trois et passe à 6 sièges. Le parti libéral-radical obtient 17’194 suffrages (47,53%), le parti socialiste 12’657 (34,99%) et l’Entente villageoise 6'321 (17,47%). Les sortants du Conseil communal qui se représentaient sont plutôt mal élus. Les PLR Claude Canonica et Claude Guinand sortent respectivement neuvième et seizième sur dix-sept élus. Le socialiste Alain Jeanneret est quant à lui neuvième sur douze élus. La participation s’est élevé à 42.44%. /lfe