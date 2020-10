Le personnel soignant veut faire entendre sa voix

Le personnel soignant s’unit pour faire valoir ses revendications. Regroupés sous le nom « Alliance neuchâteloise Santé », l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et les syndicats des services publics (SSP) et Syna ont donné le coup d’envoi lundi matin à Neuchâtel d’une semaine de mobilisation nationale. Les trois entités veulent profiter de cette semaine pour faire entendre trois revendications centrales pour revaloriser les métiers de la santé :

Une prime Covid-19 sous la forme d'un salaire mensuel ou d’un mois de vacances supplémentaire Davantage de droits sur le lieu de travail comme par exemple un droit de participation plus étendu et une meilleure protection Des meilleures conditions de travail se traduisant par l’application de la loi sur le travail et contre un minutage des soins.

Les manifestants avaient fait en sorte de respecter les dernières mesures sanitaires en vigueur en installant deux tentes bien distantes et ils veillaient à maintenir les distances entre les participants.