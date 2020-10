Enseignement à distance à la HE-Arc

C'est le retour de l'enseignement à distance pour les étudiants de la Haute-Ecole Arc. Depuis ce lundi, les cours ne sont plus donnés sur les différents sites de la HE-Arc à cause de la pandémie de coronavirus. Les cantons ont émis dernièrement des recommandations et une coordination romande a eu lieu pour appliquer l’enseignement à distance.

Dans notre région, ce sont 1'800 étudiants répartis sur les campus de Delémont et de Neuchâtel, mais aussi à St-Imier, à La Chaux-de-Fonds et au Locle qui sont concernés par cette mesure qui s’étendra jusqu’à fin novembre au moins. L’expérience acquise lors de la première vague d’infections au coronavirus au printemps a permis à la HE-Arc de rapidement mettre en place cette alternative. Certains cours vont même déjà être donnés cette semaine à distance. Quant aux cours pratiques, ils seront maintenus en respectant un protocole sanitaire strict, d’après Mathias Froidevaux, responsable de l’ancrage régional et de la communication de l’institution. Il en va de même pour les cours en formation continue. /mle