Christian Hostettler met fin à sa carrière 

Les élections communales à Val-de-Ruz ont réellement été marquées par le sort contrasté réservé aux quatre sortants de l’exécutif. Le cinquième, en l’occurrence Cédric Cuanillon, avait, lui, d’ores et déjà annoncé qu’il ne se représentait pas.

Le socialiste François Cuche et le Vert Roby Tschopp ont viré en tête de leur liste. Anne-Christine Pellissier et Christian Hostettler ont connu un destin totalement opposé. Ils ont enregistré une mémorable veste. Les deux PLR ont terminé respectivement avant-dernier et dernier de leur liste. Ils ne sont donc pas réélus.

Christian Hostettler a dit accepter le verdict démocratique des urnes. Membre d’un exécutif depuis 1996, il ne se représentera pas au Conseil communal de Val-de-Ruz et va définitivement tourner le dos à la politique.