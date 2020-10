Élections communales : les résultats en direct

Résultats au Conseil communal de Cressier

Cressier a également transmis ses résultats à l'élection au Conseil communal. Quatre PLR et un représentants de la Liste socialistes - Verts sont élus. Le PLR Michel Froidevaux (sortant) sort en tête avec 351 suffrages, devant Isabelle Garcia (PLR - nouvelle - 341 suffrages), Jean Bernard Simonet (PS + Les Verts - sortant - 355), Joël Boulogne (PLR - sortant - 307) et Laure Persoz (PLR - nouvelle - 298). Ils ont tous atteints la majorité absolue (267), il n'y aura donc pas de second tour. Le taux de participation est de 35,39%.