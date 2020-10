Protéger les gens et la planète, pas incompatible

Si le masque est lavable, il a tout de même une durée de vie et peut finir par se déchirer. Sa créatrice encourage les utilisateurs à le réutiliser d’une autre manière plutôt que de le jeter.







Lucratif, mais…

Quand on lui demande si ses entreprises sont bien à but lucratif, Babette Keller Liechti rigole : « on me pose souvent la question ! ». La Biennoise insiste pour que ses masques soient accessibles au plus grand nombre. Ils coûtent 21.50, et peuvent en tout cas être lavés 50 fois. Cela revient à 43 centimes par utilisation, un prix qui se situe dans la moyenne des masques jetables. La créatrice estime son produit rentable, mais sans plus : « je préfère protéger les gens et gagner moins d’argent que de vendre ces masques à un prix réservé seulement aux élites ». /cbe