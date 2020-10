Début du chantier au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

A la suite de la période de mise à l’enquête, qui s’est terminée le 28 septembre, le projet déposé n’a reçu aucune opposition, a indiqué jeudi l'institution dans un communiqué. Unanimement plébiscitée par le Conseil général en novembre 2018, la rénovation du bâtiment de l'Ancien-Stand pour accueillir le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds se concrétise.

Le projet architectural prévoit des salles d'exposition, une salle polyvalente, une boutique et une cafétéria dotée d'une grande terrasse, interface entre le Musée et le Zoo. Cette nouvelle infrastructure offrira aux visiteurs du site du Bois du Petit-Château de nouvelles activités de sensibilisation à l'environnement et de délassement.

« En parallèle, la définition du contenu de l'exposition de référence, ayant pour thème la crise de la biodiversité, se poursuit », a précisé le musée. A la suite d'un appel d'offres, le Studio KO, associé à Kläfiger muséographie, a décroché le mandat. Le lauréat, basé à Yverdon-les-Bains, est spécialisé dans la mise en espace d'expositions scientifiques. /ATS