Succès estival pour les musées neuchâtelois

Juillet et août ont sauvé la saison des musées neuchâtelois ou presque. Durant la période estivale, les touristes se sont pressés dans les principales institutions du canton. Que cela soit au Laténium, au MIH, au Muséum d’histoire naturelle, à la Maison de l’absinthe ou encore aux Moulins souterrains, les Suisses-allemands ont été les plus fervents visiteurs. Les entrées générées permettent en tout cas à plusieurs institutions de limiter la casse.







158% en plus pour les Moulins souterrains



Pendant ces deux mois, la fréquentation a été plus haute que la moyenne, de quoi compenser la fermeture des musées depuis le mois de mars jusqu’à la mi-mai en raison de la pandémie de Covid-19. Les chiffres ont d’ailleurs pris l’ascenseur du côté des Moulins souterrains au Locle. La conservatrice Caroline Calame avance que le musée a retrouvé des chiffres qu’il n’avait plus connu depuis longtemps.

Si les groupes et courses d’école ont boudé les Moulins souterrains, les touristes individuels venus de Suisse alémanique et de France ont fait littéralement exploser la fréquentation en juillet avec 4'411 entrées contre 2'780 en 2019. En août, ce chiffre est même monté à 4'487 visiteurs contre 3'598 l’année passée. Caroline Calame remarque aussi que les gens ont été extrêmement intéressés et curieux, contrairement aux visiteurs usuels qui n’offrent qu’une attention polie lors des séjours avec tour-opérateurs : « Les gens ont redécouvert le pays et c’est l’une des rares bonnes conséquences de la pandémie. »







Chute des visiteurs internationaux au MIH



Le Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds a vu son nombre de visiteurs en chute libre cette année. Les touristes internationaux qui forment la clientèle majoritaire ont boudé la Suisse et le musée.