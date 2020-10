Trois artistes neuchâtelois gagnent une bourse pour un séjour à Berlin

Trois artistes neuchâtelois iront à Berlin. A la suite d'un concours, un jury a désigné Alan Marzo, Sophie Bovy et Loïc Hobi, respectivement artiste conceptuel, auteure et cinéaste comme bénéficiaires d'une bourse. Existant depuis 32 ans, cette bourse permet aux artistes du cru de profiter d’une résidence, autrefois à Paris, et désormais à Berlin durant six mois.





Trois projets aux contours affirmés

Le premier à en bénéficier sera l’artiste Alan Marzo qui souhaite faire un court-métrage et un essai entre la culture rave et le tarentisme « une maladie causée par la morsure d’une araignée que l’on soignait par une thérapie choréo-musicale ». Viendra ensuite Sophie Bovy, qui profitera de son passage dans la capitale allemande pour échanger avec d’autres artistes mélangeant comme elle langues et cultures dans son art. Enfin, Loïc Hobi se laissera guider par les différentes ambiances qu’offrent Berlin. Il en tirera un court-métrage inspiré de ses rencontres avec la jeunesse allemande. Il souhaite également se pencher sur l’écriture de son premier long métrage La guerre des puceaux. /comm-lfe