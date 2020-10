La Suisse et l'Egypte réunies sur scène malgré la pandémie

Quatre danseurs réunis sur une même scène alors que 5'000 kilomètres les séparent. La nouvelle pièce du Lokart aura lieu simultanément au Théâtre du Concert à Neuchâtel, en streaming sur les réseaux sociaux et au Caire. Le collectif artistique neuchâtelois dévoile « Ehsas Wahed » qui signifie « se sentir un » en Arabe. Cette chorégraphie sera présentée au public pour la première fois samedi, après plus d’une année et demie de travail. En 2019, la danseuse et chorégraphe Héloïse Marcacci se rend au Caire pour une résidence de six mois suite à l’obtention d’une bourse attribuée par la Ville de Neuchâtel. Une chorégraphie naît de ce voyage et les danseurs égyptiens auraient dû se rendre à Neuchâtel pour la performance. Un scénario rendu impossible par la pandémie de coronavirus mais ils seront tout de même présents sur scène par visioconférence.