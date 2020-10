Lutter contre le surpoids en s’amusant

Des camps ludiques pour vaincre l’obésité. Let's do eat est organisé depuis plusieurs années dans le canton de Neuchâtel par la Croix-Rouge. Une dizaine de jeunes âgés de 9 à 14 ans ont participé cette semaine à ce programme au camp de Vaumarcus. Le but est de les aider à explorer les diverses origines de leur surpoids et de déterminer les moyens d’action pour les combattre. Faire du sport et bannir le mot régime fait aussi partie de la philosophie du programme. Ce vendredi, en clôture du camp, les enfants ont participé à un atelier cuisine au collège des Cerisiers à Gorgier.

Ce n’est pas toujours facile pour un enfant de s’inscrire à ce cours, comme l’explique Valentine Mora, diététicienne à la Croix-Rouge :