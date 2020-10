Les Eglises unies autour de la reconnaissance des communautés religieuses

Du côté du PLR et de l’UDC, la récolte des signatures avance à grand pas. Le président du parti libéral-radical Didier Boillat indique que plusieurs listes sont revenues, mais qu’aucun chiffre ne peut encore être avancé. Toutefois, ce sont surtout les particuliers qui « ont réalisé d’excellentes surprises ». Un tout-ménage sera envoyé aux Neuchâtelois lundi pour expliquer le référendum et glaner de nouveaux suffrages. Le parti est toutefois conscient que la proximité avec les votations fédérales et les élections communales n’a pas aidé les citoyens à prendre connaissance de cette problématique. Le PLR doit réunir 4500 signatures d’ici au 15 novembre.

Pour ce qui est de l’UDC, les listes arrivent pour l’instant au compte-gouttes avec seulement deux documents sur 600 qui ont été réceptionnés. Mais selon le président Walter Willener, la récolte est très importante sur les stands tenus pour les élections communales et la confiance est de mise. Il ajoute que l’échéance étant au 20 novembre, le parti a déjà de l’avance. / cde-jha