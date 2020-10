Yverdon fait revivre la machine à écrire

« Rock Me Baby » : c’est le titre d’un événement consacré à la machine à écrire à Yverdon-les-Bains. Quatre institutions de la ville du Nord vaudois contribuent à ce projet multidisciplinaire, qui tire son titre de l’Hermès Baby, une machine emblématique fabriquée à Yverdon. Le Centre d’art contemporain et le Musée d’Yverdon ont ouvert les feux le weekend dernier, en attendant la Maison d’ailleurs et la Bibliothèque.

L’instigateur de cet événement, c’est l’artiste Sébastien Mettraux. Il était en direct dans la Matinale RTN. /jhi