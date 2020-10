Le cri du coeur du Buffet du funiculaire

Pas facile d’être restaurateur en cette période de pandémie. Comme dans beaucoup de branches, ils souffrent de la crise mais aussi parfois du comportement de leurs clients. La fille de Céline et Coco, les patrons du Buffet du funiculaire à La Coudre, lance un appel sur Facebook. Sa mère a été testée positive au coronavirus. Elle a très vraisemblablement été infectée par un client, selon le Service de la santé. Du coup, le restaurant va rester fermé jusqu’au 22 octobre. Nina Angelisanti demande, au travers de sa vidéo, de ne plus prendre à la légère ce qui se passe et à respecter les gestes barrières. Elle et ses parents ont eu parfois à faire à des personnes qui refusaient de se désinfecter les mains à l’entrée du restaurant ou de laisser leurs coordonnées pour le traçage. Nina Angelisanti :