Terre des hommes se mobilise pour la Journée mondiale de l’alimentation

Près de 145 millions d’enfants de moins de 5 ans ont souffert d’un retard de croissance à la suite d'une sous-alimentation chronique. C’est le constat qui fait sortir les bénévoles de Terres des hommes ce samedi. À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, l’ONG sera présente à Peseux et Neuchâtel afin de sensibiliser les passants et récolter des dons. En 2019, sept projets ont pu être mis sur pied en Afrique afin d’augmenter la sécurité alimentaire des populations concernées. Dans le cadre de cette collecte de fonds, il sera possible d’acheter différents produits dans le but de soutenir cette cause. L’action se tiendra à Cap 2000 à Peseux, ainsi qu’aux alentours du Temple du Bas à Neuchâtel toute la journée de samedi. /comm-lfe