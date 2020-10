Un dessin de presse vaut mille mots

D'ailleurs l'exposition s'accompagne d'un fascicule qui explique la crise climatique en chiffres, et propose des solutions à appliquer au quotidien pour faire baisser son bilan carbone.







Pousser les murs

Trente ans de dessins de presse, ça fait une centaine de planches, réparties sur des panneaux de 2 mètres 50. « C’est l’une des plus grandes expositions de l’année », explique Axl van der Beken. « Elle n’est pas exactement comme elle devait être présentée de base, nous avons dû l’agencer un peu différemment ». Les illustrations occupent les deux étages du centre culturel imérien.







Auteurs de partout

Les dessins de presse d’une trentaine d’artistes sont exposés, dont un peu plus d’un tiers de Suisses, comme Mix & Remix, Pitch et bien sûr Chapatte. Les visiteurs pourront aussi admirer les illustrations de grands noms internationaux français, chinois ou burkinabé. Le coup de cœur d’Axl ven der Beken vient du Royaume-Uni : Ben Jennings, qui dessine notamment pour The Guardian.

L’exposition est à voir jusqu’au 15 novembre à Espace Noir à St-Imier. L’entrée est à prix libre. Plus d’infos ici. /cbe