Neuchâtel : Le Service de la sécurité distingué pour son management

Le Service communal de la sécurité de la Ville de Neuchâtel obtient un certificat d’excellence de niveau international pour la qualité de son management. La Fondation européenne pour le management de qualité, basée à Bruxelles, lui a récemment remis une attestation. « C’est un signal fort de reconnaissance pour les 160 collaboratrices et collaborateurs du service », écrit la Ville de Neuchâtel dans un communiqué publié jeudi.

Cette certification est acquise pour trois ans et sera renouvelée en fonction du maintien des acquis. Elle valide le management et le fonctionnement des entreprises ou entités publiques sur neuf critères. Les principaux sont un leadership basé sur la confiance, l’agilité et l’anticipation, une vision stratégique, l’attention constante portée aux collaboratrices et collaborateurs, un sens des partenariats ainsi que les résultats des prestations sur divers niveaux. L’institution bruxelloise « a particulièrement apprécié le système de management de qualité, le suivi des projets et l’engagement pour une amélioration continue », précise la Ville. / comm-ar