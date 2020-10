Héliportage d’une passerelle sur les sentiers des côtes du Doubs

Une passerelle de 21 mètres 50 et près de deux tonnes a été héliportée ce jeudi sur les côtes du Doubs. Elle remplace deux autres passerelles âgées de plusieurs dizaines d’années, dans le but d’assurer la pérennité du tronçon sur l’itinéraire régional « Au fil du Doubs ». Elle reliera le lieu-dit « Chez Bonaparte » et Maison-Monsieur. Au vu de l’endroit concerné, seul un transport par les airs était possible, ce qui explique l’utilisation de l’hélicoptère. Pour cette passerelle ainsi qu’une autre de quatre mètres, il en coûtera 150'000 francs. La Ville de La Chaux-de-Fonds met à disposition 120'000 francs, tandis que Suisse Rando a octroyé 30'000 francs de subvention. /comm-lfe