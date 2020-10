La betterave suisse est menacée

Le retour d’un insecticide pour sauver une culture. L’enjeu a été posé il y a deux semaines par la Fédération suisse des betteraviers (FSB) dans un communiqué. Les producteurs sont inquiets. Depuis l’interdiction en 2019 des néonicotinoïdes, une classe d’insecticide, les champs de betteraves sont touchés par la jaunisse virale. Cette maladie trouve son origine dans le virus 'BYV' et est véhiculée par les pucerons. Une partie de la Suisse alémanique et toute la Suisse romande sont touchées, affirme la FSB. Les pertes de rendement s’élèveraient entre 30 et 50%.