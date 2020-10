Neuchâtel à nouveau capitale du chocolat avec Chocolatissimo

« Chocolatissimo aura bel et bien lieu cette année, même si cela n'était pas gagné d'avance », a rappelé mardi à Neuchâtel le conseiller communal Thomas Facchinetti, en charge du tourisme. « Les contraintes sont devenues un atout en éclatant la manifestation », en divers lieux, dont La Chaux-de-Fonds, et avec une série d'événements.

Le festival veut notamment mettre en avant le commerce local qui a souffert avec la pandémie. « Favoriser les circuits courts et le savoir-faire de la région », a souligné Thomas Facchinetti, tout en relevant que les fèves de cacao viennent de plus loin. Pas moins de neuf confiseurs de tout le canton sont associés à la manifestation.

Trois saveurs à découvrir

« Les préparatifs ont commencé en février », a indiqué Lena Brina, déléguée au tourisme de la Ville de Neuchâtel. Malgré le coronavirus, « il était impensable de ne pas faire goûter les trois nouvelles saveurs 2020 issus du travail des confiseurs », a-t-elle précisé, sachant que le chocolat a des vertus contre la dépression.

Les saveurs à venir découvrir sont le chocolat noir anisé, le chocolat au lait sésame caramélisé et le chocolat blanc curry-crisp citron. Le public pourra déguster, en passant aussi chez les confiseurs, participer à des ateliers, assister à des pièces de théâtre, écouter des conférences et prendre part à une « masterclass ».

Trente pièces exposées

Les apprentis exposeront une trentaine de pièces montées en chocolat sur le thème « sauvages » au Péristyle de l'Hôtel de Ville, en lien avec la nouvelle exposition éponyme du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel qui doit s'ouvrir le 7 novembre. Les visiteurs pourront voter électroniquement pour désigner leur pièce préférée.

Le festival est organisé par l'association Chocolatissimo, présidée par Pierre Walder, et la Ville de Neuchâtel. Cette année, les confiseurs-chocolatiers ne montreront toutefois pas leurs talents en direct, mais via des capsules vidéo. Affiche et emballages sont en outre signés par l'artiste Marie-Morgane Adatte. /ATS