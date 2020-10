La p'tite vadrouille : Justine Guiblain

Elle a 18 ans, elle est étudiante à l'école d'art à la Chaux-de-Fonds, et elle vient de publier son premier roman: c'est Justine Guiblain qui nous emmène en vadrouille ce mardi.



Son livre, Ruby Ever, nous plonge dans un monde imaginaire peuplé de loups et de magie. Ruby, jeune guerrière solitaire et marginale se lie d'amitié avec une louve, supposée être une ennemie ancestrale de sa tribu. Cette héroïne qui a du mal à s'intégrer dans sa tribu et a en assimiler les règles répète qu'elle n'arrive pas à être comme tout le monde; et il y a peut-être en Ruby un peu de celle qui l'a imaginée, puisque cette jeune chaux-de-fonnière est autiste.



Elle a donc choisi un endroit calme et où elle est à l'aise pour se balader; c'est au Bois du Petit Château à la Chaux-de-Fonds qu'Armelle l'a retrouvée.