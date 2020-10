Le placement autrement

Faire se rencontrer un candidat à la recherche d’un défi professionnel et des entreprises qui recrutent dans leur région, c’est Connect’emploi. Un programme de l’association MotiV’Emploi. Les participants bénéficient sans bourse déliée d’un coaching individuel avant de rencontrer leur éventuel futur employeur et d’un feedback après l’entretien. Les explications de Christine Laumann, formatrice et coach bénévole chez MotiV’Emploi :