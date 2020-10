Un nouveau visage pour le centre de Peseux

Peseux tient son projet de réaménagement du centre du village. La démarche aura pris une dizaine d’années, mais le Conseil général a accepté unanimement jeudi soir un crédit d’un peu plus de 4,2 millions de francs pour le réaménagement de la place de la Fontaine, ainsi que de la rue et de la place du Temple. L’objectif est de créer une zone de rencontre pour donner davantage de liberté aux piétons et aux animations. Le chantier démarrera en 2022.

Les espaces publics de la rue Ernest-Roulet feront également l’objet de travaux, après l’acceptation d’un crédit de 350'000 francs.

Ces gros projets et ces importants crédits aboutissent à quelques mois de la fusion avec Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, non sans provoquer quelques grincements de dents. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme, Rolf Schneider :