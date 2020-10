Trois épaves dévoilent une zone d’ombre de l’histoire

C’est un trou historique qui a été comblé. Après plusieurs mois de fouilles sur trois épaves immergées dans le lac de Neuchâtel, l’Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel (OPAN) a dévoilé un premier bilan de ces recherches. Cette opération en milieu lacustre, qui s’est tenue entre avril 2019 et septembre 2020, va permettre de mieux détailler l’évolution des constructions navales entre l’époque romaine et le 19e siècle. Un trou comblé grâce à la découverte et l’étude de ces trois épaves au large de La Tène, datant du

2e, 16e et 18e siècle. Grâce au partenariat avec la Fondation Octopus, dont la vocation est de soutenir l’exploration scientifique et de diffuser ces connaissances, l’OPAN a pu mener à bien son programme de sauvegarde et de documentation scientifique de ces objets.





Un chaland gallo-romain qui comble un vide

C’est sans doute l’une des découvertes les plus importantes, celle d’une épave datant du 2e siècle après Jésus-Christ. Si des embarcations de ce style sont déjà observables dans quelques musées (dont une au Laténium), c’est la première fois qu’un flanc a été retrouvé. Il permet de combler le vide historique qu’il y avait entre les constructions de type pirogue et les grands bateaux romains constitués d’un plancher.