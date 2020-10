Neuchâtel : le débat

Les Neuchâtelois élisent leurs autorités communales le 25 octobre prochain. La Matinale RTN propose une série de débats dans les grandes communes du canton. Ce vendredi, Neuchâtel est au centre du débat. Dans un débat scindé en deux parties, la verte Christine Gaillard et le libéral-radical Alain Rapin ont parlé de la gestion du Service des bâtiments de la Ville et de mobilité. Dans la seconde partie, le socialiste Patrick Bourquin, le vert'libéral Mauro Moruzzi et le popiste Thomas Perret ont abordé la problématique du climat, les enjeux économiques et le défi à relever pour assurer une fusion réussie entre Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. /aju-sbe-lfe