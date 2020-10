Des erreurs dans les carnets de bulletins électoraux du Locle et des Brenets

Les populations du Locle et des Brenets ont reçu leur matériel de vote pour l’élection au Conseil communal et au Conseil général de la nouvelle commune fusionnée. Pour huit d’entre eux, quelques erreurs d’impression se sont glissées dans les carnets de bulletins électoraux. Certains habitants n’ont par exemple pas eu accès aux listes de certains partis alors que d’autres ont reçu des listes à double. La chancellerie locloise et le bureau communal des Brenets indiquent que les personnes ayant reçu des livrets incomplets peuvent en obtenir de nouveaux. /comm-nmy