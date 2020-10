Succès populaire pour le BCN Tour Challenge

Le BCN Tour Challenge a pris fin mercredi soir. En tout, 2'643 personnes se sont inscrites à ce défi de course à pied qui prenait la place du BCN Tour traditionnel.

En raison de la crise sanitaire, au lieu des six étapes qui rassemblaient plusieurs milliers de personnes, les organisateurs ont mis sur pied quatre parcours dans le canton depuis juin. Les participants étaient invités à chronométrer eux-mêmes leur temps de course et à le reporter sur le site du BCN Tour. Un classement a été établi à titre indicatif.

Christophe Otz, le patron de Sport Plus, qui organise le BCN Tour, était l’invité de la Matinale RTN. Il se félicite de ce succès crucial pour l’avenir de son entreprise et de sa manifestation.