Les seniors se sentent bien

Parfois, il fait bon vieillir. Plusieurs cantons romands, dont Neuchâtel et le Jura, ont publié une enquête jeudi à l’occasion de la journée internationale des personnes âgées. Ils ont mandaté l’Observatoire suisse de la santé pour sonder le ressenti d'environ 1'700 personnes.

Selon l’enquête, la plupart des 65 ans et plus se sentent en bonne santé. Au niveau psychique, leur état serait même meilleur que les plus jeunes (55 à 64 ans). Cette proportion varie avec le niveau de formation. Seule la moitié des gens qui n’ont pas de formation post-obligatoire se disent en bonne santé. Cette proportion passe à plus de 80% chez les détenteurs d’une formation tertiaire.

À noter encore que les seniors font plus de sport. La part des 65 ans et plus qui pratique une activité physique suffisante a progressé de 45% à 65%. Les personnes âgées fument moins que les plus jeunes, mais un tiers des personnes interrogées ont arrêté la cigarette, la majorité depuis plus de 10 ans. /comm-vja