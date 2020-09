Troisième roman pour le commissaire de la Police neuchâteloise Fabio Benoît. Après « Mauvaise personne » et « Mauvaise conscience », on retrouve les mêmes personnages mais un ton plus sombre dans « L’ivresse des flammes », qui sort vendredi aux éditions Favre.

Fabio Benoît était l'invité de Joëlle mercredi dans la Matinale RTN pour évoquer ce polar qui emmène le lecteur de la Sardaigne à La Brévine.