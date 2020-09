La plateforme dansmonquartier.ch s'étend à l'Arc jurassien

La plateforme en ligne dansmonquartier.ch est dorénavant présente dans l'ensemble de l'Arc jurassien. Les commerces de détail indépendants du Jura bernois, de Bienne et du canton de Neuchâtel peuvent depuis le 21 septembre offrir leurs prestations sur le site. Actuellement la plateforme compte environ 70 commerces et plus de 9'000 produits provenant de tout l'Arc jurassien. Lancé en 2018 dans le district de Porrentruy, dansmonquartier.ch était déjà disponible depuis juillet dernier dans tout le canton du Jura. /comm-iar